Экс-президент Украины Петр Порошенко вызывается в понедельник, 20 декабря, для вручения подозрения по так называемому делу об "угольной госизмене" (по нему проходят также глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Демчишин).

Об этом сообщил "Стране" источник в ГБР.

Повестку о вызове в качестве подозреваемого следователи ГБР передали сегодня по всем домашним и рабочим адресам, где зарегистрирован Порошенко. Также пытались вручить ему лично, но он от следователей убежал.

Но источник в ГБР говорит, что следователи считают, что повестка уже вручена.

"Вне зависимости от того придет ли Порошенко в понедельник для объявления подозрения или нет, в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения", - сказал источник «Страны» в ГБР.

Таким образом, фактически с понедельника Порошенко будет находится уже в статусе подозреваемого.

Что касается меры пресечения, то можно напомнить, что по тому же делу прокуроры просили суд взять под стражу Виктора Медведчука с залогом в 1 миллиард гривен. Такой же залог требовали и для Сергея Кузяры, который сейчас находится в тюрьме.

В начале декабря "Страна" писала, что появились слухи о намерениях Офиса генпрокурора в ближайшее время предъявить подозрение Порошенко по делу о поставках угля с неподконтрольных территорий Донбасса.

Мы также сообщали, что в начале октября Виктор Медведчук получил подозрение по этому делу - за "госизмену и содействие террористической организации".