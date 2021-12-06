Верховный суд Украины рассмотрел жалобы адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича и оставил в силе приговор по делу о государственной измены, которые ранее были вынесены судом первой и апелляционной инстанции. Срок лишения свободы – 13 лет.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк в понедельник, 6 декабря.

Ранее на заседании в понедельник Верховный суд отказал адвокатам экс-президента в отводе защитников, интересы Януковича представлял государственный адвокат.

"Виктор Янукович сегодня отозвал своих адвокатов от участия в процессе в Верховном суде из-за невозможности обеспечения его права на защиту. В условиях, созданных Верховным судом, мы не можем обеспечить нашему клиенту полноценного права на защиту. Поэтому им было принято решение отозвать адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко, Андриану Фозекош, Богдана Биленко, Александра Горошинского и Александра Байдика от участия в деле о потере Крыма", - написал Сердюк на своей странице в Facebook.

Также он считает, что теперь дело Януковича имеет все перспективы быть пересмотренным в ЕСПЧ, так как в ходе процесса были нарушены нормы конвенции по правам человека.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский суд Киева заочно вынес приговор по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича, которое слушалось с 2017 года. Ему присудили в общем 13 лет тюрьмы без конфискации имущества.

В октябре-2020 Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда. Именно сегодня и рассматривалось обжалование решения Киевского апелляционного суда.

Кроме того, 17 ноября 2021 года в Офисе генпрокурора сообщили о завершении досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича и 9 бывших высокопоставленных должностных лиц, которые 18-20 февраля 2014 года организовали силовое противодействие митингующим в центре столицы.