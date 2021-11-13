По схемам поставок угля с неподконтрольных территорий Донбасса, которые сейчас раскручивают силовики, наметился новый поворот.

Мы уже писали, что СБУ вручила подозрение экс-министру энергетики Владимиру Демчишину. По-сути, это продолжение истории в деле с арестом угольного смотрящего времен Януковича Сергея Кузяры и уголовных дел по Виктору Медведчуку.

Эк-министра Демчишина подозревают в организации контрабанды угля из "ЛНР/ДНР", и шьют уголовную статью 258-3 - содействие террористической группе или террористической организации.

Наш источник на энергорынке рассказал, что при Демчишине действительно работало несколько весьма прибыльных угольных схем. И, когда взяли Кузяру, у людей из окружения президента Зеленского была вполне конкретная цель - попытаться на эти схемы "сесть".

"Сейчас это уже нереально, так как донбасский уголь шел к нам через Россию под видом российского. Сейчас РФ полностью остановила отгрузки угля Украине, поэтому схема закрылась. Так что теперь для ОП главное - выйти на людей, которые курировали схемы на самом верху и каналы вывода денег, ну и по цепочке "пощипать" остальных", - говорит наш источник.

Разбирались, почему вручили пидозру Демчишину, а также как и зачем раскручивают угольные схемы.

Куратор угольных схем

Мы писали, что вчера СБУ вручила подозрения экс-министру энергетики Демчишину. В сообщении Службы безопасности его фамилию не называли, но указали период работы в ведомстве - с 2014 по 2016 годы. Именно тогда Минэнерго возглавлял Владимир Демчишин.

До этого он работал в НКРЭ, а после отставки с поста министра, - в "Нафтогазе" (был членом набсовета и заместителем главы набсовета), откуда ушел только осенью 2019 года.

Демчишин был тесно был связан с Макаром Пасенюком, близким соратником экс-главы НБУ Валерией Гонтаревой, который считался одним из главных финансовых специалистов в окружении Петра Порошенко. Пасенюк вместе с Константином Стеценко - крупнейшие акционеры компании ICU Holdings Limited (каждый владеет пакетом акций в 41,7%). Демчишину также принадлежал небольшой пакет акций (до 7%).

Фирма зарегистрирована на Британских Виргинских островах и является частью компании ICU, учредителем которой была экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева.

В Украине ICU Holdings Limited числится владельцем еще ряда юрлиц, в частности, ООО "Инвестиционный капитал Украины", "КУА Инвестиционный капитал Украины", "КУА АПФ- Апинвест", "Айсию Консалтинг".

Выходцем из ICU является также экс-глава НКРЭ Дмитрий Вовк.

"Демчишин и Вовк были в схемах на энергорынке, каждый выполнял свою роль. Для ТЭЦ была своя схема: теплоэлектроцентрали в конце каждого года подавали документы в НКРЭ на утверждение тарифа на тепло и электроэнергию. Одна из главных составляющих тарифа - цена угля. К пакету расчетом по тарифам для обоснования цены на уголь шли договора на уголь (тот самый, который в последующем шел из России и неподконтрольных территорий Донбасса), НКРЭ для подтверждения индикатива на уголь отправляла запрос в Минэнерго. Там, понятное дело, проблем не было. Поэтому ТЭЦ получали тот тариф, который "нарисуют". А реальный ценник на уголь знал только узкий круг лиц", - рассказывает наш источник.

По его словам, цену на уголь искусственно накручивали, прогоняя его через цепочку аффилированных структур (в том числе, нерезидентов), а маржу выводили через подконтрольные фирмы в Украине и за рубежом.

Указанная схема предусматривает, во-первых, товарную составляющую. Цепочка следующая: прямая поставка угля согласно грузовыми таможенными декларациями — "отправитель экспортер" (фирма, РФ) — "получатель" (ТЭЦ, Украина) — "лицо, ответственное за финансовое урегулирование" (фирма в Украине или нерезидент). Конечная цена угля соответствовала топливной составляющей тарифа, утвержденного НКРЭ для ТЭЦ.

Во-вторых, финансовую составляющую, согласно которой расчет за поставку угля шел через цепочку юридических лиц с перечислением маржи на счета бенефициаров и участников схемы, таким образом происходило завышение цены угля, неконтролируемое правоохранительными и фискальными органами Украины

В последние годы (2020-2021) каждый украинский владелец энергопредприятия договаривался о квотах в РФ. После чего уголь ехал в Украину. Здесь эти бенифициары договаривались по беспроблемной работе схемы, чтобы нормально заходили вагоны с русским углём , чтобы никто не дай бог не делал нормальные экспертизы угля в вагонах , чтобы не никто не лез в финансовую схему", - рассказывает наш источник.

То есть, буквально до недавнего времени схемы оставались рабочими, и только недавно заблокировались. РФ, напомним, полностью закрыла импорт энергетического угля в Украину. А с остановкой отгрузок российского угля, исчезла возможность также поставлять уголь из неподконтрольных территорий Донбасса.

Угольные деньги, Порошенко, Ахметов

Но вернемся к нынешнему расследованию по Демчишину.

По данным следствия, экс-министр в 2014-2015 годах издал ряд приказов о назначении на госпредприятия на неподконтрольном Донбассе представителей так называемых "ЛНР/ДНР".

И, как утверждают в прокуратуре, вынудил руководителей украинских энергокомпаний (как минимум, одной из них - государственной формы собственности) заключить с ними соглашения по поставкам угля на сумму более 3 млрд гривен, 200 млн из которых получили непосредственно "ЛДНР".

Хотя, как следует из описанных выше схем, руководителей украинских энергокомпаний заключать договоры по углю особо не нужно было принуждать - они сами в этом были крайне заинтересованы.

"В 2014 году в Украине работало 14 ТЭС, 7 из которых на антрацитовом угле марок А и П (постный) и 7 на газовом угле. Также на постном угле работало 80% ТЭЦ. После событий на Донбассе антрацита стало не хватать. Сначала поставки шла, большинство угольных объединений было зарегистрировано в Украине и платили тут налоги. Понятно, что и руководство назначалось Минэнерго. Макеевка, Снежное, Торез, "Донбасантрацит" официально все везли и платили тут налоги.

Но затем был первый звоночек блокады - в Красном лимане задержали несколько эшелонов с углем. И разбираться Демчишин послал Кузяру. Собственно, главные проблемы и главные коррупционные схемы на угольном рынке возникли как раз после начала блокады в 2017 году, когда не стало возможности покупать уголь напрямую на Донбассе у зарегистрированных по украинским законам предприятий. И его стали везти через Россию через большую цепочку посредников", - вспоминает наш источник на угольном рынке.

"Это дело наверняка попытаются "пришить" к "угольной госизмене", по которой объявлено подозрение Медведчуку за то, что тот якобы организовывал поставки угля с неподконтрольных территорий (сам Медведчук называет это обвинение сфабрикованным властями по политическим мотивам).

Также дело Демчишина имеет прямое отношение к аресту в сентябре известного угольного предпринимателя Кузяры,

Именно Кузяра во времена Демчишина занимался поставками угля с Донбасса",- пишет Телеграм-канал "Политика страны".

Как говорит наш источник на энергорынке, по уголовным делам по углю все сильно засекречено.

"Есть список лиц, которые отрабатываются, но доступа к нему ни у кого нет. Участников следственно-оперативной группы активно мониторят, чтобы не было утечки. Но ходят разговоры, что следующей будет пидозра Гончаровой и Пасенюку. А также Игорь Кононенко, который также курировал угольные схемы, правды, уже после отставки Демчишина. Но его все равно могут привязать и к этому делу, потребовав его экстрадиции. Что касается Порошенко, то по нему скорее будет пиар-удар. Его попытаются привязать ко всем этим схемам", - говорит наш источник.

Мы уже писали, что изначально главной целью расследований по углю была попытка людей из окружения президента взять под контроль угольные схемы. Но сейчас, как говорит наш источник, приоритеты поменялись. "Хотят выйти на людей, которые на самом верху курировали схемы, вычислить каналы поставок и вывода денег, ну и пощипать всех по цепочке, на этом тоже немало денег можно поднять", - говорит наш источник.

Но есть и другое мнение. "Демчишина наверняка будут раскручивать и по ДТЭКу, на который сейчас усилились атаки", - говорит нам источник, близкий к Минэнерго.

Мы уже писали, что отношения между президентом Зеленским и Ринатом Ахметовым в течение последних месяцев резко ухудшились и фактически дошли до состояния войны. Тут стоит вспомнить и о заявлениях, что СНБО снова займется схемой "Роттердам плюс" (по крайней мере, эту тему будут обсуждать), и угрозы неким "олигархам" и их телеканалам в недавнем видеообращении президента Зеленского. Из которого можно сделать вывод, что вину за ситуацию в энергетики власти попытаются возложить на Рината Ахметова.

Впрочем, как говорит глава Независимого профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец, главную вину за ситуацию в энергетике несет само правительство.

"Импортный уголь покупают по 8 тысяч, площадки для разгрузки не приспособлены, вагонов не хватает. Им ситуацию не спасешь. При этом продолжают убивать отечественную добычу. "Центрэнерго" до недавнего времени брало на "Мирноградугле" уголь по 350 гривен за тонну, при том, что была установлена цена 2,1 тысячи, а сейчас ее повысили до 3,5 тысяч, при том, что на рынке уже есть предложения дороже 4 тысяч", — говорит Волынец.

По мнению аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, "цель дела по Демчишину, скорее, все же Порошенко. Ведь Демчишин - его человек. По Ахметову тоже могут попытаться нанести удар, начав раскручивать тему: а как он в свое время влиял на шахты на неподконтрольных территориях. Но тут нарыть вескую доказательную/ базу будет непросто, разве что можно поднять информационный шум", - подытожил Корольчук.