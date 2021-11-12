Правоохранители сообщили о подозрении бывшему Министру энергетики и угольной промышленности Украины, которого обвиняют в "совершении по предварительному сговору группой лиц содействия деятельности террористических организаций (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)".

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Судя по названным в сообщении годам, когда он занимал эту должность, речь идет о Владимире Демчишине.

По данным следствия, после назначения подозреваемого в декабре 2014 года на должность Министра энергетики и угольной промышленности Украины, высшее политическое руководство страны привлекло его к заключению соглашений на поставку угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

Как утверждает прокуратура, на неподконтрольной территории подобрали два угледобывающих предприятия - ГП "Шахта имени К.И. Киселева" и ГП "Луганскуголь". Обе шахты к тому времени, по мнению следствия, находились под полным контролем "ЛДНР".

"Для создания видимости законной предпринимательской деятельности, приказами бывшего Министра в регистрационные данные этих предприятий были внесены изменения по юридическим адресам в г. Киеве, а их руководителями назначены представители "ЛНР" и "ДНР"", - утверждается в сообщении Офиса генпрокурора.

После этого, утверждают правоохранители, ПАО "Центрэнерго" по указанию бывшего Министра заключило договоры на поставку угля с этих предприятий.

"В этом уголовном производстве ранее сообщено о подозрении народному депутату Украины и физическому лицу в совершении госизмены и содействии деятельности террористических организаций", - говорится в сообщении.

Судя по последней фразе, дело против Демчишина наверняка попытаются "пришить" к "угольной госизмене", по которой объявлено подозрение Виктору Медведчуку за то, что тот якобы организовывал поставки угля с неподконтрольных территорий (сам Медведчук называет это обвинение сфабрикованным властями по политическим мотивам).

Также дело Демчишина имеет прямое отношение к аресту в сентябре известного угольного предпринимателя Кузяры, о чем мы подробно писали.

Именно Кузяра во времена Демчишина занимался поставками угля с Донбасса.

Демчишин также тесно был связан с Макаром Пасенюком, близким соратником экс-главы НБУ Валерией Гонтаревой, который считался одним из главных финансовых специалистов в окружении Петра Порошенко.

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