Бывший президент Петр Порошенко очень быстро принимал решение о вылете из Украины, то есть буквально сразу после появления информации о подготовке вручения ему подозрения следователями ГБР.

По данным источника "Страны" в следственных органах, Порошенко купил билет на самолёт в Стамбул сегодня в 19:13. Или же примерно через 15 минут после того, как на сайте "Страны" появилась информация о том, что в понедельник ему собираются вручить подозрение по делу о поставках угля из неподконтрольных территорий Донбасса.

Как сказал источник, экс-президента ждут для вручения подозрения по делу об "угольной госизмене" в понедельник, 20 декабря.

Разговоры о намерениях Офиса генерального прокурора в ближайшее время предъявить подозрение Порошенко по делу о поставках угля из Донбасса пошли еще в начале декабря. Тогда об этом написал в Фейсбуке бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

А двумя месяцами раньше, в начале октября, народный депутат и председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук получил подозрение по этому делу - за "госизмену и содействие террористической организации".