Киевский апелляционный суд отказался отпустить из-под домашнего ареста главу политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в "госизмене и содействии террористической организации". Речь идет о поставках угля из неподконтрольного Донбасса.

Об этом сообщил народный депутат Ренат Кузьмин.

Также он он написал, что Медведчука пытались подставить. Кузьмин сообщил, что адвокатов Медведчука проинформировали о переносе рассмотрения дела.

"Однако, ни письменного сообщения о переносе рассмотрения дела, ни повестки о вызове на другую дату Медведчуку не передали", - сообщил Кузьмин. В итоге оказалось, что суд никто не переносил, а уведомление было ложным. То есть, если бы Медведчук после информации о переносе заседания, не явился бы в суд, это стало бы поводом для ареста нардепа, - пишет Кузьмин

Ранее "Страна" сообщала о том, что 11 мая Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку объявили о подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

8 октября Баканов и Венедиктова объявили, что Медведчуку выдвинуто новое подозрение за "госизмену и содействие террористической организации" касательно поставок угля с неподконтрольных территорий Донбасса.

12 октября по нему Медведчуку была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Также мы писали, что Виктор Медведчук подал в Европейский суд по правам человека второй иск к Украине. Он касается грубого нарушения прав человека на защиту, справедливый суд и личную свободу.