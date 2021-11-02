Глава политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь!" Виктор Медведчук прокомментировал решение Печерского районного суда Киева, который назначил ему меру пресечения в виде личного обязательства по делу о госизмене.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Как я уже говорил, данное уголовное дело является политически мотивированным, сфальсифицированным. Рассматриваю его как уголовное преследование и политические репрессии. Я не видел и не вижу каких-либо доказательств или оснований для избрания мне какой-либо меры пресечения в этом уголовном деле. Более того, у генерального прокурора, который подписывал ходатайство об обращении в Печерский суд, не было никаких оснований вообще избирать мне меру пресечения. Считаю это дело незаконным, необоснованным и неподтвержденным реальными доказательствами", - заявил Медведчук.

Напомним, сегодня по ходатайству прокуратуры суд, который рассматривал по сути дело по обвинению Медведчука в государственной измене, назначил меру пресечения в виде личного обязательства.

Однако практического значения это уже не имеет, так как Медведчук находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста по другому делу - об "угольной госизмене".

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что 11 мая Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку объявили о подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

8 октября Баканов и Венедиктова объявили, что Медведчуку выдвинуто новое подозрение за "госизмену и содействие террористической организации" касательно поставок угля с неподконтрольных территорий Донбасса.

12 октября по нему Медведчуку была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.