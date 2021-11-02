Во вторник, 2 ноября, Печерский районный суд Киева назначил главе политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь!" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

По ходатайству прокуратуры суд, который рассматривал по сути дело по обвинению Медведчука в государственной измене назначил меру пресечение в виде личного обязательства.

Однако практического значения это уже не имеет, так как Медведчук находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста по другому делу - об "угольной госизмене".

Напомним, 11 мая Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку объявили о подозрении в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

8 октября Баканов и Венедиктова объявили, что Медведчуку выдвинуто новое подозрение за "госизмену и содействие террористической организации" касательно закупок угля на неподконтрольных территориях Донбасса.

12 октября по этому делу суд назначил для Виктора Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.