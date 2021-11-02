Во вторник, 2 ноября, во время заседания Печерского районного суда, где идет рассмотрение по сути дела по обвинению главы политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука в государственной измене, прокуроры заявили ходатайство о продлении меры пресечения, но уже в виде личного обязательства, а не домашнего ареста.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Впрочем, практического значения это "смягчение" меры пресечения не имеет, так как Медведчук уже находится под домашним арестом по другому подозрению - по "угольной госизмене".

Глава политического совета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук выступил в ходе судебного заседания, где ему хотят продлить меру пресечения в виде личного обязательства по делу касательно работы его компаний в Крыму.

"С самого начала, ещё когда было первое судебное заседание по этому делу, на котором рассматривали ходатайство об избрании мне меры пресечения, я назвал это дело - сфальсифицированным.

В материалах подозрения прямо сказано, что "Медведчук, который не согласен с действующим курсом власти", и далее по тексту.

Это значит, что фундаментом того, почему Медведчука сегодня привлекают к уголовной ответственности, является несогласие Медведчука с курсом действующей власти. Хочу заявить, что это единственное, с чем я полностью согласен в данном уголовном деле", - заявил Медведчук.

Напомним, 11 мая Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

Также сообщалось, что 12 октября суд продлил для Виктора Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Из-за нового дела о продаже угля "ЛДНР" арест будет действовать до 7 декабря.

Ранее "Страна" писала, что сам Медведчук назвал новое дело попыткой скрыть офшорные скандалы и замять тему тарифов.