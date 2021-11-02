Утром во вторник, 2 ноября, председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За Жизнь!" Виктор Медведчук приехал в Печерский районный суд, где на 09:00 запланировано начало рассмотрения по сути дела касательно работы его компаний в Крыму (первое дело по обвинению Медведчука в госизмене).

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Перед началом заседания Медведчук не давал комментарии прессе, заявив, что ответит на все вопросы по завершению сегодняшнего заседания.

В это время у здания суда собралось несколько десятков сторонников Медведчука и его однопартийцы.

Заседание суда уже началось. Сейчас судья устанавливает личности участников процесса.

Напомним, 11 мая Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

Также мы писали о том, что в отношении Виктора Медведчука избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сам Медведчук заявляет о фабрикации его дела и попытках власти использовать тяжкие уголовные статьи, как государственная измена, в качестве инструмента политической расправы.

Также мы писали о том, что недавно Медведчук подал в ЕСПЧ второй иск к Украине, он требует права на защиту и справедливый суд.