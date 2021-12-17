В партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" подтвердили его сегодняшний вылет за границу и заверили, что это "заранее запланированная поездка". По словам пресс-службы политсилы, у него намечены встречи в Турции и участие в форуме в Польше 20-21 декабря.

Об этом сказано в посте в партийном Фейсбуке.

"Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу. В субботу и воскресенье он проведет ряд встреч в Турции. В частности, в честь годовщины получения Томоса... по приглашению вселенского патриарха Варфоломея Порошенко посетит резиденцию вселенского патриарха в Стамбуле... Об этом Порошенко и патриарх Варфоломей договорились в ходе телефонного разговора 15 декабря на годовщину Объединительного собора", - сказано в записи.

Это заявление прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Исходя из такого графика получается, что Порошенко в понедельник за "пидозрой" не явится. И вообще в Украине теперь неизвестно когда появится. После форума в Польше уже сразу начинаются новогодние праздники, и Порошенко может улететь куда-то на отдых. А ближайшее заседание Рады аж 25 января. А за это время пиар-потребности власти (которыми, судя по всему, и обусловлена нынешняя попытка вручить подозрение), может быть, и поменяются. По крайней мере именно на это может быть расчёт у Порошенко, когда он отправился сегодня в длительное заграничное турне", - заключил канал.

Как писала "Страна", сегодня Порошенко сбежал от следователей ГБР, которые пытались вручить ему повестку по делу об "угольной госизмене".

Мы также рассказывали, что при виде сотрудников Госбюро Порошенко проявлял недовольство и использовал мат.