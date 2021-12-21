Во вторник, 21 декабря, Великобритания и США отреагировали на объявленное вчера подозрение в государственной измене экс-президенту Украины лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в своем Тwitter-аккаунте, что "внимательно следит за обвинениями, выдвинутыми против Порошенко".

"Важно, чтобы правоохранители и суд рассмотрели дело как и любое другое, независимо, непредвзято и профессионально, обеспечив справедливость и уважение к процессу", - написала она.

В свою очередь посольство США в Киеве также отреагировало сдержанным твитом:

"США внимательно следят за делом против экс-президента Порошенко. Важно, чтобы процесс и результат основывались на верховенстве права, а не на политике", - сообщает посольство США.

Новость о первой реакции Запада на вчерашнее подозрение Порошенко прокомментировал телеграм-канал "Политика страны": "Обеспокоенности в них чувствуется ещё меньше, чем в аналогичных заявлениях относительно тюремного заключения Саакашвили (о сложных отношениях Запада и Порошенко мы писали здесь)"

Напомним, 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым подозреваемым по "угольному делу".

Также сообщалось, что Порошенко после объявления пидозры заявил, что до нового года в Украину не вернется.