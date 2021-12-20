В официальном заявлении партии "Европейская солидарность" по факту объявления подозрения лидеру партии экс-президенту Украины Петру Порошенко, президента Владимира Зеленского назвали "ничтожеством".

Соответствующее заявление обнародовано в Facebook-аккаунте партии.

"Это комплекс его собственной президентской неполноценности и типичное нападение политической паранойи, которую у ничтожества Зеленского провоцирует само упоминание о своем успешном предшественнике", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и экс-президенту пришла повестка на допрос на 23 декабря. При этом сам Порошенко сейчас находится за границей, из Украины он срочно выехал 17 декабря после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку, и когда собирается возвращаться неизвестно.

Таким образом, Порошенко стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука. Дело касается закупок угля в "ДНР" и "ЛНР" в период 2014-2015 годов.

Как Порошенко подписали подозрение и в чем конкретное его обвиняют подробно разбиралась "Страна".