Пятому президенту Украины и нардепу от "Евросолидарности" Петру Порошенко направлена повторная повестка от ГБР для проведения следственных действий на 10 утра 23 декабря. После этого будет решаться вопрос о мере пресечения или (в случае его неявки) Порошенко объявят в розыск.

Об этом сообщил замначальника департамента по надзору за органами госбезопасности Офиса генпрокурора Иван Кисилевич на брифинге.

"Поскольку бывший президент Украины, сегодня не прибыл по вызову, мы направили повторный вызов на четверг 23 декабря 2021 года на 10 часов", - сообщил он.

Кисилевич также добавил, что 23 декабря будет решаться вопрос вручения Порошенко ходатайства об избрании меры пресечения. Отметим, что если Порошенко не явится повторно, то его согласно устоявшейся практике, должны объявить в розыск.

Напомним, 17 декабря попытка вручить Порошенко повестку обернулась тем, что он умчал на машине у всех на глазах, матерясь на чистом русском языке.

20 декабря Порошенко объявили подозрение по "делу об угольной госизмене". Производство касается госизмены, финансирования терроризма и создания террористической организации. По этому делу также проходят глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин, а также угольный бизнесмен Сергей Кузяра.