Вчера бывший президент Петр Порошенко на глазах у всей страны сначала сбежал от повестки в ГБР, а затем вообще улетел из страны.

Повестка была связана с "делом об угольной госизмене", по которому проходят также глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Владимир Демчишин. А также угольный бизнесмен Сергей Кузяра.

По информации "Страны", Порошенко уже в понедельник может стать четвертым подозреваемым по статьям о госизмене и финансировании терроризма. Но теперь непонятно, когда он вообще вернется в страну. Впрочем, как мы уже писали, даже в случае его отсутствия ему могут объявить о подозрении и передать ходатайство о мере пресечения в суд.

А если и вернется, то вряд ли "пидозра" проложит ему дорогу за решетку.

"Страна" разбиралась в подоплеке угольного дела - и в том, как с ним связан Порошенко.

"Поехали, @б твою мать!"

Вчерашний день оказался насыщенным для Петра Порошенко.

Днем ему пытались вручить повестку на допрос в ГБР. Но экс-президент ее не взял, а сел в машину и с криком на чистом русском языке "Поехали, @б твою мать!" укатил от здания Верховной Рады в неизвестном направлении.

Видео инцидента опубликовало Госбюро расследований.

Ведомство сообщило, что производство, по которому вызывали Порошенко, касается госизмены (статья 111), финансирования терроризма (258-5) и создания террористической организации (258-3).

А конкретнее - "преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины".

То есть, речь об "угольном деле" Медведчука, по которому он находится под домашним арестом с октября.

К данной истории мы еще вернемся, а пока напомним, как вчерашний день закончился для Порошенко. После попытки вручить ему повестку, "Страна" выяснила у своих источников, что экс-президенту в понедельник на допросе планировали объвить подозрение по этому делу.

Интересно, что через 15 минут после выхода нашей новости, по данным источников "Страны" в следственных органах, Порошенко купил билеты на Стамбул (это произошло в 19-13). А как через некоторое время нардеп от "слуг" Александр Мережко опубликовал фото Порошенко в аэропорту "Борисполь" - в очереди на рейс в Стамбул (вылет в 20.40).

Затем отлет Порошенко из страны подтвердила "Европейская солидарность". В партии уверяли, что их лидер летит в "дипломатическое турне" по Турции, а затем Польше.

В Стамбуле он посетит резиденцию патриарха Варфоломея. Повод - годовщина Томоса об автокефалии, хотя она отмечается только 6 января. То есть примерно через три недели (отметим, что уже сегодня Порошенко опубликовал фото с Варфоломеем).

С 20 декабря Порошенко в Польше примет участие в международной конференции "Россия-Украина-НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге" по приглашению польского Сената.

С действиями ГБР срочный отъезд экс-президента в его партии никак не связывали.

Однако выпустили отдельное заявление, где назвали происходящее преследованиями со стороны Зеленского. А "угольное дело" - политически мотивированным и необоснованным.

Что за угольное дело и причем тут Порошенко?

В октябре СБУ и Генпрокуратура вручили подозрение Виктору Медведчуку. Ему вменили госизмену за организацию закупок угля для Украины в "ДНР" и "ЛНР".

Следствие заявило, что располагает записями, где якобы люди с голосами Медведчука, руководства "республик" и российских чиновников обсуждают эти поставки. Уголь отгружался на протяжении 2014-2015 годов.

Также утверждалось, что Медведчук вел эти переговоры по поручению высшего руководства Украины. На пресс-конференции глава СБУ Иван Баканов подтвердил догадки, что речь о Петре Порошенко, который тогда был президентом. Фигурируют в расследовании также экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

Юридическое лицо для перепродажи угля из "республик" в Украину предоставлял бизнесмен Сергей Кузяра, который сейчас под арестом в Украине.

Медведчука, который к тому времени находился под домашним арестом по другому делу - снова отправили под эту меру пресечения. А в ноябре вручили подозрение третьему фигуранту дела - экс-министру энергетики Владимиру Демчишину.

Это человек из близкого круга "друзей" Порошенко, который связан с главным финансистом Порошенко - Макаром Пасенюком (детальнее о бэкграунде Демчишина - в материале журналиста "Страны" Людмилы Ксенз).

По данным следствия, экс-министр в 2014-2015 годах поставил руководить госпредприятиями на неподконтрольном Донбассе представителей "ЛНР" и "ДНР". И якобы вынудил украинские энергокомпании купить у них угля на три миллиарда гривен. Из них 200 миллионов ушло непосредственно в "ЛДНР".

Правда, заявление о "принуждении" звучит немного странно. Угли нужных марок на подконтрольной территории после "отпадения" части Донбасса стали в резком дефиците. Поэтому речь скорее шла не о выкручивании рук - а о создании схемы обеспечения страны углем, без которого начались бы веерные отключения света.

Сейчас, например, без угля из "ДНР" и "ЛНР" приходится покупать импортный уголь, который гораздо дороже и тоже в дефиците на мировом рынке. Из-за чего ТЭС в Украине в разгар зимы оказались на грани остановки.

То есть "пришить" госизмену в этом деле будет достаточно сложно. Ведь по сути подозрение выдвигается за то, что Медведчук (как следует из фабулы следствия) помогал спасти украинскую энергетику от дефицита угля.

Под вопросом аутентичность и самих пленок. Источник их происхождения неясен, и СБУ пока не предъявила доказательств, что эти прослушки велись законным путем. А, значит, суд их с высокой долей вероятности не примет к рассмотрению.

Порошенко в этом деле до недавних пор проходил свидетелем - судя по записям в реестре досудебных расследований. Хотя очевидно, что без его санкции закупки угля на неподконтрольных территориях не могли бы происходить. Да и человек с голосом Медведчука на пленках постоянно апеллирует к тому, что обсуждает этот вопрос напрямую с украинским президентом.

Теперь Порошенко может стать по этому делу четвертым подозреваемым. Если, конечно, ему смогут вручить подозрение. Исходя из его графика, в понедельник он будет не в Киеве, а в Польше. А потом, не исключено, что поедет на отдых за границу на новогодние праздники.

В связи с этим возникает вопрос - а каковы перспективы дела против Порошенко.

Почему снова взялись за Порошенко?

"Страна" изначально предполагала, что "угольное дело" затеяли не только для того, чтоб получить возможность продлить меру пресечения Виктору Медведчуку, но и чтобы привязать к нему Порошенко.

Цель - выставить его "сепаратистом" и "пособником оккупантов" в глазах избирателей экс-президента, который эксплуатирует образ "гетьмана" и националиста. И сбить таким образом рейтинг Порошенко. Что выгодно Зеленскому, который сейчас борется с "гетьманом" на одном и том же электоральном поле.

Отметим, что для Порошенко это действительно может быть неприятная история. Тем более, что идеологическое раздвоение - давно визитная карточка бывшего гаранта который одной рукой как бы "воевал с агрессором", а другой торговал с неподконтрольными территориями, а также через свою фабрику в Липецке платил налоги в бюджет Российской федерации.

Одновременно на Банковой пытаются отвлечь внимание от собственных зашкваров - вроде "вагнергейта" и других, которые активно раскручивает оппозиция (в том числе и Порошенко). И на базе чего формирует улицу против Зеленского.

Поэтому вне зависимости от того дойдет ли дело когда-нибудь для приговора Порошенко, информационный удар по нему будет Нансен уже прямо сейчас.

Особенно на фоне его фактического бегства за границу (в "органичность" столь спешного отъезда мало кто верит). Тем более, что такое поведение Порошенко резко контрастирует с тем, как себя вел Виктор Медведчук в аналогичной ситуации. Он не сбежал из Украины, а пришел на допрос, получил подозрение, затем прибыл на суд по мере пресечения и был отправлен под домашний арест.

На таком фоне стремительный отъезд экс-президента из страны сразу после попытки вручить ему подозрение, может нанести ему не самый слабый удар по рейтингу.

Поэтому большой вопрос как дальше будет действовать Порошенко - будет ли в ближайший месяц отсиживаться за границей (при том, что ему, судя по всему, все равно объявят подозрение в понедельник), либо вернется в страну получать меру пресечения.

Также стоит отметить, что в данном случае за него может не заступиться и Вашингтон. Как уже писала "Страна", проамериканские круги в Украине пытаются создать новый проект на базе остатков "Голоса" и других ориентированных на Запад политсил. И для них Порошенко, на которого ориентируется значительная часть прозападных избирателей, является прямым конкурентом.