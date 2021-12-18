Наименьшая в Верховной Раде фракция “Голоса”, расколотая на две почти равные части, переживает новый виток борьбы за руководство. На последнем перед новогодними каникулами пленарном заседании члена фракции Александру Устинову опять объявили главой этого парламентского объединения.

Протесты несогласной с таким решением части “Голоса” были проигнорированы.

С чем связаны эти движения и что далее ожидает фракцию, разбиралась “Страна”.

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Аккурат в конце внеочередного пленарного заседания, последнего перед уходом парламента на месячные каникулы, председательствующий первый вице-спикер Александр Корниенко сделал неожиданное заявление.

“В соответствии со статьей 60 закона Украины “О регламенте Верховной Рады Украины” сообщаю об избрании народного депутата Украины Устиновой Александры Юрьевны на должность главы депутатской фракции политической партии “Голос” в Верховной Раде Украины девятого созыва. Заместителем председателя избрано Клименко Юлию Леонидовну”, - заявил первый вице-спикер Корниенко, почти сразу закрыв заседание, несмотря на протесты части фракции “Голоса” во главе с лидером этой партии Кирой Рудык.

По всей видимости, момент для оглашения объявления подобрали с оглядкой на долгий перерыв в пленарной работе, противники замены руководства фракции лишены на время каникул парламентской трибуны.

Тем не менее, Ярослав Железняк, который, согласно сайту Рады, остается председателем фракции “Голоса”, взяв микрофон на брифинге главы парламента Руслана Стефанчука, обвинил его первого заместителя Корниенко в уголовном преступлении - подлоге, на которое тот пошел, выполняя, как заявляет Железняк, указание главы Офиса президента Андрея Ермака.

“Не имея никаких документов, а только указание… Андрея Ермака… исключительно как месть фракции “Голоса” за то, что мы не голосовали за ваши позорные законы, защищали вашего предшественника главу парламента Дмитрия Разумкова, прямо говорили, каким образом Андрей Ермак связан с “Вагнергейтом”, каким образом остались офшоры у господина президента, каким образом у нас происходит назначение российских граждан на высокие должности, и, имея “тушек” в нашей фракции, которые, мы давно знаем, берут соцэконом… Мы же видим по голосованиям… Два часа тому назад было зарегистрировано постановление (Окружной административный суд Киева, ОАСК - Ред.). Сразу было представление и сразу постановление.

Я точно знаю, что этих документов не было в аппарате Верховной Рады (на момент оглашения объявления о замене руководителя фракции “Голоса” - Ред.)... Корниенко трижды продлевал заседание, по непонятным причинам тянул время”, - заявил в присутствии журналистов Стефанчуку Железняк, добавив, что, по его сведениям, судебное решение попытались задним числом зарегистрировать в аппарате Рады.

Стефанчук, выслушав обвинения, по сути умыл руки: мол, он не в курсе произошедшего, готов, конечно, разбираться, но вообще-то это внутрифракционный вопрос.

ОАСК в помощь

Мы имеем дело с продолжением истории о жесткой борьбе за лидерство во фракции и партии “Голос”.

Фракция раскололась после того, как часть ее депутатов поддержала экс-члена политсовета “Голоса” шоумена Сергея Притулу, который пытался возглавить партию.

Рудык, поддержанная главой парламентской фракции Железняком, удержала должность. Тогда их оппоненты создали внутрифракционную группу “Справедливость” и на основании численного превосходства (11-ть против 9 членов фракции) стали требовать замены Железняка на Устинову. Однако группа Рудык-Железняка ссылалась на положение о работе фракции, согласно которому для рокировки необходимы не менее 14 голосов членов фракции. Впрочем, у противников был еще аргумент, что, согласно регламенту Рады, Железняк не может совмещать должности председателя фракции и первого замглавы “налогового” комитета.

В свою очередь Железняк обвинял их в сотрудничестве с ОП: помимо всего, прочего - в помощи голосами в важных для Банковой голосованиях, например, за закон об олигархах. За это, как утверждает Железняк, было обещаны не только председательство во фракции, но и допуск к бюджетному “пирогу” и учет интересов бизнесмена Томаша Фиалы, которому приписывают влияние на “Справедливость” и Притулу.

Но дело у Устиновой со товарищи сдвинулось только после решения ОАСК, удовлетворившего административный иск членов “Справедливости” против другой части фракции “Голоса” во главе с Рудык и Железняком о признании недействительным нынешнего фракционного регламента (то самое решение, которое, по данным Железняка, было зарегистрировано в Раде задним числом).

“Спасибо коллегам из фракции за доверие. Роль руководителя объединения исполняла последние четыре месяца и старалась оправдать доверие коллег. Первым же моим предложением на должности руководителя фракции будет вынесение на обсуждение фракции выборов нового руководителя и утверждения демократического положения (фракции - Ред.), которое не даст больше злоупотреблять властью никакому руководителю”, - написала Устинова на своей странице в Фейсбуке.

Вместе с тем на сайте Рады Железняк - по-прежнему руководитель фракции.

В своем Телеграм-канале он затролил Устинову и других членов “Справедливости”, подавших именно в ОАСК иск. Его рассматривал судья Руслан Арсирий, которого сама же Устинова в 2017-м, будучи еще антикоррупционным активистом, называла “оборотнем в мантии”.

“Прикольно, что Устинова, Юрчишин (член фракции “Голоса” Ярослав Юрчишин - Ред.) и прочие, это те люди, которые кричали, что нужно ликвидировать ОАСК за “вовче правосуддя” … И сегодня по указке Ермака получили у судьи Арсирия (в разработке НАБУ) беспредельную “ухвалу” за 2 часа. Хорошие антикоррупционеры за ОПшные деньги!” - написал Железняк.

Фракция "Голос" может исчезнуть

Собеседник в руководстве фракции “Слуги народа” (СН) дал понять, что влияние президентского Офиса на разрешение ситуации с руководством “Голоса” было. “Им (группе Устиновой - Ред.) пообещали поменять главу фракции. Надо было сделать. Это, так сказать, “обязы” (обязательства - Ред.)” - говорит источник, попросивший об анонимности.

Однако теперь нужно ждать ответного шага со сторон группы Рудык-Железняка. А, как писала “Страна”, эта часть негласно угрожала в случае замены Железняка выйти из фракции. Там одни списочники, но им не грозит потеря депутатских полномочий из-за угрозы применения императивного мандата. Партия под контролем Рудык, и обращения к Центризбиркому о лишении депутатского значка не будет.

А для “Голоса” достаточно выхода и четырех человек, чтобы встал вопрос о роспуске фракции. Согласно регламенту, в парламенте девятого созыва не может существовать фракция ли, депутатская группа в составе меньше 17 депутатов. Кроме того, ходят слухи, что, выйдя из фракции, ряд депутатов от “Голоса”, начнут открыто сотрудничать с опальным экс-спикером Дмитрием Разумковым, оппонирующим Банковой, и могут войти в его депутатскую группу.

Сам Железняк в комментарии "Стране" сказал, что ответные действия будут, но пока не говорит какие именно.

"Мы сразу предупредили, что если они пойдут по беспределу, будут ответные действия. Какие - я сказать сейчас не могу. Мы будем контратаковать, но не своих "тушек", потому что в этом нет смысла. План действий в парламенте и за его пределами у нас уже готов. Думаю, наши коллеги удивятся", - прокомментировал Железняк "Стране".

Высокопоставленный собеседник во фракции СН ожидает выхода из фракции "Голоса" несогласных с рокировкой.

"Они попытаются судиться по горячим следам, но, скорее всего, "увязнут". А в январе с возобновлением пленарной работы у них, надо полагать, уже будет какое-то решение насчет фракции. По всей видимости, они будут ее разваливать", - говорит он.

На вопрос, сможет ли СН компенсировать уход группы Рудык-Железняка, функционер ответил, что об этом можно говорить только “в теории”. “Трудно найти таких людей, которые сами захотят туда перейти. Можно, конечно, попробовать уговорить условно Радину (член фракции СН Анастасия Радина, глава комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики - Ред.) Правда, это будет очевидно выглядеть как наша поддержка”, - говорит источник, утверждая, что не найдутся желающие и среди внефракционных депутатов.

Депутат "Голоса", близкий к Железняку и Рудык, также не исключает, что ориентированные на них депутаты покинут фракцию.

“Они (группа Устиновой - Ред.) хотят с позиции сильного заставить передумать другую часть группы. Пусть попробуют”, - комментирует он.

"Начало большой игры"

Впрочем, даже развал фракции "Голос" серьезно на расклады в украинской политике не повлияет.

Потому что сам "Голос" как партия не имеет каких-либо перспектив, а члены фракции партии и так бы ушли со временем в другие политпроекты, чтоб продолжить свое политическое будущее.

"Уже очевидно, что Железняк и Рудык тяготеют к силам, оппозиционным Зеленскому. Поэтому, со временем, они вполне могут примкнуть к Дмитрию Разумкову, если политтехнологи последнего придут к выводу, что это не отминусует рейтинг экс-спикера. Но куда интереснее процессы, происходящие с другой частью фракции, ориентированной на Сергея Притулу, который сейчас создает свою партию. За этим проектом стоит Томаш Фиала. Та политическая и бизнес-среда, которую он представляет, а также ряд специалистов в американском посольстве и Госдепе, хотят сделать к следующим парламентским выборам новый большой прозападный политический проект. Пока его фронтменом вроде как должен стать Притула, но не исключено, что ближе к выборам найдут кого-то другого. Конкретная личность в данном случае не очень важна. Но для того, чтоб этот проект состоялся, нужно решить несколько задач. Перехват контроля над фракцией "Голоса" - лишь одна из них. Есть три других темы, которые еще важнее. Во-первых, нужно сильно ослабить Порошенко, за партию которого сейчас готова голосовать большая часть прозападных избирателей. Во-вторых, нужно ослабить Зеленского, который в течение последнего года также активно перемещается на прозападное избирательное поле, позиционируя себя как "евроатлантист". В-третьих, не допустить появления на этом поле новых политпроектов с альтернативными источниками финансирования и поддержки. Для этого будут наносится удары по Ахметову и, со временем, Разумкову. Так что это начало большой игры с целью полностью переформатировать под новую партию весь прозападный спектр украинской политики", - говорит "Страны" источник в кругах, связанных с грантовыми организациями.