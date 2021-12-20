Как и предсказывала "Страна", бывшему президенту Украины Петру Порошенко (2014-2019 годы) объявили подозрение в государственной измене. В настоящее время он находится за границей, куда сбежал 17 декабря во время попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку по "делу об угольной госизмене".

Об этом сообщил на брифинге Александр Турчинов. По словам Турчинова, "пидозру" Порошенко подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова (которая решила уехать аж на неделю в командировку в США), а ее заместитель Алексей Симоненко.

По данным источников "Страны", правоохранители отправили "пидозру" Петру Порошенко по почте, что свидетельствует о том, что Порошенко считается уведомленным. Допрос Порошенко должен состояться в Киеве 23 декабря.

Производство касается госизмены (статья 111), финансирования терроризма (258-5) и создания террористической организации (258-3). По "делу об угольной госизмене" в том числе проходят глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин, а также угольный бизнесмен Сергей Кузяра.

Напомним, ранее ГБР обнародовало видео, как Порошенко не взял повестку на допрос, когда еще был в Киеве. Он сел в машину и с криком на чистом русском языке "Поехали, @б твою мать!" укатил от здания Верховной Рады в неизвестном направлении.

Спустя некоторое время Порошенко появился в аэропорту "Борисполь" - в очереди на рейс в Стамбул.

В Стамбуле встретился с патриархом Варфоломеем якобы в честь годовщины получения Томоса об автокефалии, хотя эта дата отмечается только 6 января.

Как и предсказывала "Страна", Порошенко стал уже четвертым подозреваемым по статьям о госизмене и финансировании терроризма. Но теперь непонятно, когда он вообще вернется в страну. Впрочем, даже в случае отсутствия Порошенко в Украине ходатайство о мере пресечения могут передать в суд.