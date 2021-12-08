ГБР объявило во всеукраинский розыск экс-министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина. Печерский суд Киева разрешил его задержание.

Об этом говорится в материалах суда.

Демчишина подозревают в содействии "ЛДНР". Его объявили в розыск 19 ноября после неоднократных вызовов на допрос. Сам Демчишин находится заграницей.

Его подозревают в том, что в 2014 году на фоне значительного дефицита угля (он образовался на фоне срыва поставок из ЮАР и отсутствии доступа к углю из РФ) Демчишин закупил уголь у "ЛДНР", т.е. таким образом их профинансировал.

В течение 2015 года ПАО "Центрэнерго" перечислило "Луганскуголь" 27,58 млн гривен, а шахте им. Киселева – 155,17 млн гривен.

Напомним, "Страна" писала о том, что хкс-главе Минэнерго Демчишину, связанному с финансистом Порошенко, объявили "пидозру" в содействии терроризму 12 ноября.

Мы подробно разбирались, к чему приведет раскрутка дела против экс-министра Демчишина. В частности, наш источник на энергорынке говорил о слухах, что следующей может быть пидозра экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой или ее близкому соратнику Макару Пасенюку.