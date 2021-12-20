Госбюро расследований (ГБР) официально подтвердило, что Петру Порошенко объявлено подозрение в госизмене и содействию террористическим организациям по делу по поставкам угля с неподконтрольных районов Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора расследуют уголовное производство по организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям «ЛНР» и "ДНР" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "пятый Президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Между тем, адвокат Порошенко Илья Новиков опубликовал фото самой "пидозры".

"В сентябре-ноябре 2021 года в указанном производстве уже сообщено о подозрении еще одному из действующих народных депутатов (Медведчук - Ред.) и бывшему министру энергетики (Демчишин - Ред.)", - добавили в пресс-службе ГБР.

Напомним, ранее "Страна" детально рассказывала всю историю о Петре Порошенко и его причастности к "угольной" госизмене.