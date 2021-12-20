В Офисе президента Украины знали о том, что экс-глава государства Петр Порошенко, которому объявили подозрение в государственной измене, надолго покинет страну.

Об этом рассказал адвокат Порошенко Илья Новиков на своей странице в Facebook.

"На самом деле они прекрасно знали, что он собирается улетать, и явно подгадывали свои планы под это. Порошенко 100% вернутся в Украину. Но не тогда, когда этого хотят в прокуратуре. Парламентские каникулы, конец декабря - начало января - единственное время в году, когда он может куда-то поехать с семьей. И про программу международных встреч узнать тоже было довольно просто", - написал он.

То есть, из слов адвоката следует, что Порошенко вернётся в Украину ещё не скоро. При этом экс-президенту пришла повестка на допрос на 23 декабря, на который он, очевидно, не явится.

Ходатайство о мере пресечения для Порошенко могут передать в суд даже в его отсутствие.

Отметим, что если в ГБР и прокуратуре считают, что Порошенко уже объявлено подозрение и при этом он не является для совершения процессуальных действий - то это прямая дорога объявить его в розыск.

А если Порошенко все же вернётся в ближайшие дни, то его ждёт избрание меры пресечения. По аналогии с Виктором Медведчуком это может быть домашний арест, а по аналогии с ещё одним фигурантом дела Кузярой это может быть тюрьма с огромным залогом.

Напомним, 17 декабря стало известно, что Петр Порошенко покидает Украину после попытки вручить повестку для объявления ему подозрения.

Также сообщалось, что Порошенко стал уже четвертым подозреваемым по статьям о госизмене и финансировании терроризма.