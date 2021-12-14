Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что его коллегу по политсиле Ирину Геращенко оскорбил "слуга народа" Александр Ковальчук, сказав ей фразу "на место!" После этого началась стычка в президиуме парламента.

Соответствующее видео опубликовал Гончаренко в своих соцсетях.

"Теперь извиняется за свои слова в президиуме", - описывает происходящее на видео нардеп.

На видео видно, что состав фракции "Европейская солидарность" командой подбежал к президиуму Рады, среди них также был экс-президент Украины Петр Порошенко. Они "атаковали" главу Верховной Рады Руслана Стефанчука, который "хлопками по спине" пытается успокоить нардепов и продолжить рабочий процесс.

Также на ролике видно, что Геращенко жалуется первому вице-спикеру Алесандру Корниенко, используя слова "мне надоело..."

Отметим, в официальной трансляции сегодняшнего Заседания Верховной Рады не было слышно слов Ковальчука.

Напомним, ранее "Страна" заметила среди "Слуг" тенденцию попадать в ДТП. За последние полгода произошло уже пять автомобильных происшествий с участием бывших и действующих "слуг народа". И два из них - предельно скандальные, которые власть явно пытается замять.

В связи с этим, мы написали аналитическую статью, в которой детально разобрали, с чем связано частое попадание в аварии нардепов от "слуги народа" и, по какой причине депутаты нарушали правила дорожного движения.

Кроме того, мы также сообщали о том, что из лояльного Петру Порошенко издания "Буквы" начали увольняться сотрудники. Которые настолько обиделись на свое руководство, что рассказали публично нюансы внутренней кухни редакции.

По словам обиженных журналистов, руководство издания занимается медиакиллерством, содержит армии интернет-ботов и ведет паблики, где высмеивают оппонентов Порошенко. Не брезгуя и откровенным хейтом.