Сегодня стало известно еще об одной аварии с участием депутатов от "Слуги народа". В Харькове нардеп Александр Куницкий попал в ДТП, торопясь на заседание комиссии по дорожному движению.

Этот символизм, видимо, неслучаен.

За последние полгода произошло уже пять автомобильных происшествий с участием бывших и действующих "слуг народа". И два из них - предельно скандальные, которые власть явно пытается замять.

А самой громкой аварии - с участием нардепа Александра Трухина - сегодня исполняется три месяца. За это время полиция так и не дала ответа, он ли был за рулем автомобиля, который протаранил две машины на въезде в Киев.

Вспоминали все дорожные приключения нардепов от правящей партии.

Брагарь и наркотест

3 июля полиция Киева остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого был нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь. Это тот самый депутат, который предлагал пенсионерке продать собаку, чтобы расплатиться за подорожавшую коммуналку.

Причина остановки - отсутствие освещения госномера. Но дальше началось что-то необычное. Во время проверки полиция предложила Брагару сдать тест на наркотики, что он и сделал.

Однако через несколько дней после этого инцидента в МВД сообщили, что во время задержания нардепа у копов были выключены бодикамеры, что является нарушением. В результате патрульных и их руководителей отстранили.

В конце июля Нацполиция отменила админпротокол на Брагаря на основании полученных результатов экспертизы - наркотические вещества в организме депутата обнаружены не были.

Негативный тест на наркотики Брагара, который он сделал отдельно с полицейской экспертизой

Сам Брагарь считает данный инцидент "заказом" экс-главы МВД Арсена Авакова. По словам Брагаря, Аваков организовывал полицейские хвосты за депутатами, которых останавливали и устраивали провокации, чтобы подольше задержаться на занимаемой должности.

На своей странице в Facebook он детально описал процесс освидетельствования на наркотики и посоветовал всем автомобилистам в подобных ситуациях делать параллельно независимый тест, который он и сделал.

Отметим, что недавно Аваков тоже комментировал эту историю. Он заявил, что из-за остановки Брагаря, а потом и депутата Юрченко в Офисе президента решили, что МВД специально преследует "слуг народа". И это стало одной из причин отставки министра.

"Молодые патрульные решили, что он под наркотиками. Они же не знали, что он просто ведет себя в жизни немножко странно.

У них есть подозрение, они реализовали свое право взять с него анализ. И еще там какой-то инцидент был, даже не помню.

Это все вызвало, так сказать, совершенно бучу негодования в окружении Зеленского. Товарищ Арахамия на эту тему очень сильно возбухал. Потом много фантазировал на эту тему, что я дал специальное задание следить за всеми депутатами.

И у меня был похожий разговор с президентом, когда мы на эту тему тоже обменялись. Я не скрывал раздражения, и он тоже не скрывал своего раздражения. Где-то вот в эти дни я понял, что, наверное, надо как-то заканчивать", - рассказывал Аваков.

Юрченко, наркотики, попытка к бегству

8 июля в центре Львова попал в ДТП Александр Юрченко. Это нардеп, который избирался от "Слуги народа", но год назад был исключен из фракции после скандала со взяткой.

Однако к ответственности его с тех пор так и не привлекли. Поэтому с высокой вероятностью он продолжает неформально поддерживать "слуг", голосуя за нужные Банковой законопроекты - как, например, он поддержал закон об олигархах.

32-летний нардеп находился за рулем незадекларированного Ford Mustang с госномером КА1988СТ (1988 – это год рождения Юрченко – Ред.) и задним ходом выезжал с парковки гостиницы "Жорж" в самом центре Львова на площади Рынок.

Около 11:40 он въехал в Volkswagen Jetta, который ехал по главной дороге с проспекта Свободы в направлении проспекта Шевченко. После столкновения он напал на другого участника движения.

После аварии Юрченко пытался скрыться на автомобиле, но не смог, потому что дорога была заблокирована другими машинами, стоящими в пробке. Его задержали очевидцы. А позже выяснилось, что в крови нардепа нашли наркотики, то есть он находился под кайфом.

Все происходящее после ДТП снимал на мобильный телефон 25-летний львовянин Всеволод Боровец. Тогда политик вышел из машины и стал вырывать мобильный из его рук.

По словам Боровца, нардеп ударил его авто дважды – первый раз с правой стороны, когда выезжал задним ходом со стоянки, а потом, когда пытался бежать, подвинул машину во второй раз.

Со слов второго участника ДТП, Юрченко вел себя неадекватно и агрессивно, несколько раз ударил и толкнул его и угрожал проблемами, его координация движений была нарушена, у него были ненормальные зрачки. Пострадавший говорит, что их обоих доставили на проверку состояния опьянения, и у Юрченко экспресс-тест показал наличие MDMA, известного как "экстази".

Как следует из протокола полиции, у Юрченко после ДТП отобрали права, но это не помешало ему направиться на своем "Мустанге" по трассе в Киев. При этом Александр Юрченко винит водителя, которого он протаранил, утверждая, что это он создал аварийную ситуацию и подделал его тест на наркотики.

После резонансного ДТП с Юрченко спикер Рады Дмитрий Разумков потребовал Юрченко сдать мандат добровольно и предложил закрепить в украинском законодательстве норму, которая позволяла бы лишать народного депутата мандата за управление автомобилем в нетрезвом виде.

В деле много вопросов, Юрченко инкриминируют статью об управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения по которой ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение водительских прав на 1 год. Протокол по Юрченко рассматривает Галицкий райсуд Львова.

Полиция также открыла дело по факту угрозы убийством Юрченко из-за ДТП во Львове. История явно затягивается, что также может говорить о том, что депутата исключили фиктивно.

Самое скандальное ДТП. Инцидент с Трухиным

23 августа "слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП на въезде в Киев со стороны Борисполя. Его "Ауди" сзади врезался в машину, в которой находился глава комитета арбитров Украинской федерации футбола Лучано Лучи.

Источники в полиции сообщили, что водитель "Ауди" не придерживался безопасной дистанции и скорости движения, поэтому столкнулся с автомобилями Ford и Daewoo.

В результате ДТП шесть человек получили телесные повреждения, среди которых двое детей и арбитр Луче.

Трухин на месте ДТП

Трухина сфотографировали на месте аварии. По данным СМИ, он был в состоянии алкогольного опьянения и отказался пройти тест.

По данным издания "Полтавщина", в день ДТП Трухин выпивал вместе с главой Полтавской ОГА Олегом Синегубовым и главой облсовета Александром Биленьким. После этого он сел за руль, а при въезде в Киев произошла авария. Сам нардеп не пострадал.

После этого началось странное: около 30 новостных ресурсов удалили новости о Трухине и аварии. Журналисты других изданий выяснили, что новости снимались за деньги.

А дальше начали происходить вещи, которые убеждали, что именно он виноват в аварии.

Трухин и представители "Слуга народа" долго не давали комментарии. Депутат подтвердил факт ДТП только через неделю: он заявил, что не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии, давал все показания полицейским и способствовал содействовал в сборе информации.

Был ли он за рулем автомобиля, устроившего аварию, депутат не сказал, ссылаясь на "тайну следствия". Что было равносильно признанию.

Расследование ДТП, которому сегодня исполняется три месяца, продвигается очень медленно: правоохранители до сих пор почему-то не смогли установить, находился ли Трухин за рулем автомобиля. Фракция также не приняла никаких дисциплинарных мер к депутату по причине "отсутствия юридических оснований".

Зеленский, которого попросили прокомментировать скандал, заявил, что раз пострадавшие не жалуются на Трухина, значит претензий к нему, наверное, и нет.

Последние данные по резонансному ДТП - обещание главы МВД Дениса Монастырского передать дело в ГБР.

Но уже новое ведомство больше трех месяцев после ДТП не допросило Трухина и не обнародовало данные о нахождении депутата пьяным за рулем. Естественно, в деле нет результатов теста на алкоголь.

То есть "отмазывают" Александра в общем-то как могут.

Депутат Ковалев на Mercedes въехал в грузовик

Неделю назад, 15 ноября, в ДТП попал "слуга народа" Алексей Ковалев. Авария случилась в Киевской области на Одесской трассе.

На кадрах видно легковой автомобиль, в котором ехал нардеп - Mercedes S 560 и грузовик. Судя по всему, удар был достаточно большой силы, из кузова грузовика на автомобиль даже высыпались мешки. Рядом стоит автомобиль Национальной полиции.

Спикер фракции Юлия Палийчук рассказала детали происшествия.

"Народный депутат двигался по главной дороге и имел преимущество в движении, но не исключает, что мог допустить нарушение ПДД, за что готов понести ответственность", - сообщила Палийчук.

В аварии серьезно пострадал только автомобили. Алексей Ковалев обратился в больницу, где ему диагностировали только незначительные травмы.

ДТП с участием Алексея Ковалева. Фото: Нацполиция

Ковалев, сообщили во фракции, сдал анализы на содержание в организме запрещенных веществ. Результаты показали, что ничего интересного в крови депутата не обнаружено.

Между водителями сейчас отсутствует конфликт, стороны ДТП не имеют претензий друг к другу.

"Относительно автомобиля, в котором находился Алексей Ковалев, он находится в пользовании народного депутата. Информация об этом будет указана им в декларации о доходах за 2021 год, которая, согласно требованиям закона, подается в первой половине следующего года", - сообщили в "Слуге народа".

Позже сам нардеп выступил с обращением. Он опроверг, что ему дорогостоящее авто принадлежит ему. И рассказал свою версию случившегося - дал понять, что нарушил не он.

"Это не мой автомобиль. Один день я им пользовался и попал в ДТП. По поводу декларации, она мне позволяет такой автомобиль приобрести, но это авто мне не принадлежит. А, если декларировать право пользования, то я должен это сделать в 2022 году. Нет пострадавших, нет ущерба государству, а метал - это такое", - сказал Ковалев.

Алексей Ковалев, нардеп от "Слуги народа"

По его словам, "там непонятная ситуация". Он ехал по четырёхполосной трассе и фура, утверждает он, выехала прямо передо ним.

"Водитель сказал, что он меня не увидел. Говорить, что я прав или нет, экспертиза покажет: кто прав, а кто виноват. Здесь административное правонарушение, если я не прав, готов нести ответственность согласно действующему законодательству", - сказал нардеп.

Здесь два странных момента - чужой "Мерседес", на котором ездит нардеп (что больше похоже на сокрытие реальных доходов) и то, что он "не заметил" фуры, которая выезжала на разворот. Такое может произойти, если несешься на огромной скорости.

Куницкий на Porsche нарушил ПДД

Не ДТП, но дорожная история вчера, 22 ноября, случилась с нардепом от "Слуги народа" Александром Куницким.

Его остановили за нарушение правил дорожного движения в Харькове, куда он приехал на выездной комитет Рады по поводу... безопасности дорожного движения.

Александр Куницкий, нардеп от "Слуги народа"

Инцидент произошел 22 ноября на улице Сумской, около того места, где в 2017 году случилось кровавое ДТП при участии Зайцевой и Дронова.

В полиции сообщили, что Porsche нардепа остановили за нарушение требований дорожного знака и требований рядности.

На видео видно, как Александр Куницкий внимательно подписывает врученные ему документы, сидя за рулем авто. Одну копию оставляет себе, другую отдает патрульному с просьбой рассмотреть протокол без его присутствия.

Против нардепа уже высказался начальник областного СБУ.

"То, что произошло в Харькове. Хочу обратиться как обычный избиратель. То, что мы наблюдали вчера, как один из нардепов злостно нарушает ПДД на перекрестке, где было ДТП с Зайцевой. Как по мне - это верх цинизма. Как обычный избиратель обращаюсь, чтобы рассмотреть нахождение этой личности в этом комитете. Человек, который нарушает ПДД, не может рассказывать правоохранителям о том, как они должны бороться именно с такими нарушителями", - сказал Роман Дудин.

Судя по этому выступлению, отмашка критиковать Куницкого была дана сверху - поскольку СБУ находится в прямом подчинении Банковой. Которая других депутатов-"слуг", попадавших в неприятные авто-истории осуждать не торопилась.

Но, видимо, Куницкий пришелся не ко двору из-за своей дружбы с опальным депутатом Александром Дубинским, которого исключили из фракции после санкций США.