Из-за череды кровавых ДТП 22 ноября в Харькове там прошло выездное заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, посвященное безопасности дорожного движения. Приехав на это мероприятие, народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий получил штраф за нарушение правил дорожного движения.

Сейчас он пытается его оспорить.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Харьков Life".

По данным канала, в управление патрульной полиции в Харьковской области пожаловал адвокат народного депутата, чтобы оспорить постановление, составленное по части 1 статьи 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения). Постановление было составлено утром патрульной полицией Харькова.

Ранее "Страна" не раз освещала ДТП в Первой столице. В частности, на днях всплыли новые подробности о подростке Николае Харьковском, который на материнской Infiniti убил человека.

На этом фоне в Харькове массово увольняются недовольные зарплатой патрульные полицейские.