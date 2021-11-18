Родителей 16-летнего Николая Харьковского, устроившего смертельную аварию в Харькове могут привлечь к уголовной ответственности. В таком случае им грозит тюремное заключение, сообщает "Суспильне" со ссылкой на спикера прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 287 УК - допуск к управлению транспортными средствами людей, которые не имели права водить и по статье 166 УК - невыполнение родителями обязательств, повлекшее тяжкие последствия. Санкции обеих статей предусматривают до пяти лет лишения свободы.

На расследовании роли родителей настаивает сторона потерпевших - родственники погибшего водителя Chevrolet.

Одновременно с тем адвокат потерпевших Игорь Черняк написал в Facebook что сейчас тактика защиты семьи Николая будет направлена на то, чтобы вывести из-под удара родителей.

"Поэтому важно, чтобы следствие работало дальше", - написал он.

Напомним, ДТП произошло 26 октября в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​Харькове. Авто "Инфинити", за рулем которого и был 16-летний Николай Харьковский, мчал на красный сигнал светофора и на высокой скорости протаранил легковушку "Шевроле Авео".

В результате полученных травм водитель "Шевроле" погиб на месте. Трое пассажиров "Инфинити" - двое парней 19 лет и 16-летняя девушка - с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Погибшим в ДТП оказался 58-летний мужчина.

Суд выбрал для Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП, меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе без права внесения залога. При этом родителей 16-летнего Николая также могут привлечь к уголовной ответственности.