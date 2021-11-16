Нардеп от фракции "Слуга народа" Алексей Ковалёв рассказал "Стране" подробности ДТП с его участием, которая произошла утром 15 ноября на Одесской трассе.

"Я являюсь публичным лицом, поэтому после ДТП я сам поехал в больницу, где мне оказывали помощь и я сдал анализ крови и мочи. Мне оказали помощь, зелёнкой помазали, ничего страшного со мной не произошло, никаких травм я не получил и самое главное - не получил травм другой участник ДТП. Я вызвал на место сотрудников ГБР и с ними вместе поехал в больницу и сдал тест на алкоголь - он был отрицательным и показал 0 промилле. Я сдал тест дважды. Один раз сам и через час в присутствии сотрудников ГБР, докторов. Со мной все хорошо, я дома, на следующей пленарной неделе планирую прийти в Раду", - заявил Ковалёв.

Также нардеп рассказал, что они с вторым участником ДТП обменялись заявлениями, что не имеют претензий к друг другу.

"Это не мой автомобиль. Один день я им пользовался и попал в ДТП. По поводу декларации, она мне позволяет такой автомобиль приобрести, но это авто мне не принадлежит. А, если декларировать право пользования, то я должен это сделать в 2022 году. Нет пострадавших, нет ущерба государству, а метал - это такое. Там непонятная ситуация, я ехал по четырёхполосной трасе и фура выехала прямо передо мной. Водитель сказал, что он меня не увидел. Говорить, что я прав или нет, экспертиза покажет: кто прав, а кто виноват. Здесь административное правонарушение, если я не прав, готов нести ответственность согласно действующему законодательству", - сказал нардеп.

Напомним, сегодня в "Слуге народа" подтвердили ДТП с Ковалевым, однако нардеп, по словам спикера фракции Юлияи Палийчук , не исключает, что мог нарушить ПДД.

Также мы сообщали, что в августе случилась авария с автомобилем нардепа Трухина. В ДТП пострадали водитель и пассажир другого авто, одним из которых оказался глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.