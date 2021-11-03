За полгода до смерти нардепа Антона Полякова его коллега Анна Скороход, с которой он жил и состоял в романтических отношениях, приобрела автомобиль Infiniti за 139,5 тысяч гривен (около 5 тысяч долларов - Ред.).

Об этом свидетельствуют данные в декларации о существенных изменениях в финансовом положении, обнародованной в Едином реестре.

В документе указано, что купила автомобиль Infiniti QX60 2017 года выпуска у гражданина Алексея Алякина. Машину нардеп приобрела 8 апреля, за шесть месяцев до смерти Полякова.

Напомним, "Страна" писала о том, что Антон Поляков умер в начале октября 2021 года. В МВД вскоре после смерти нардепа заявили об обнаружении в его крови алкоголя и метадона, а спустя 20 дней рассказали и о наличии димедрола.

Также мы сообщали, что в вечер смерти нардепа с ним был один из помощников Анны Скороход - Руслан Джамбулатов. Впрочем, спустя некоторое время Джамбулатов исчез из списка помощников Скороход на сайте Рады.

Кроме того, мы писали, что в конце октября Скороход дала первое интервью после его кончины и заявила, что Поляков был убит. "Страна" анализировала, что стало понятно из откровений Анны Скороход о гибели нардепа.