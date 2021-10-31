Народный депутат Анна Скороход из депгруппы "За будущее" рассказала о том, как убили ее коллегу, депутата Антона Полякова.

Об этом он сообщила в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

По ее словам, депутат Поляков, был убит. Кроме этого, она также призналась, что они с Антоном были помолвлены.

"Мы были помолвлены и должны были расписаться на его день рождения. Он очень этого хотел, потому что для него это был большой праздник. Поэтому я скорее не просто друг, а любимая женщина. Мне очень неприятна вся та грязь, которая льется и лилась. И та брехня, которая распространяется в том числе правоохранительными органами, и которая не имеет ничего общего. Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит", - заявила она.

Также Скороход пояснила, что во время романа с Поляковым оба нардепа были разведены.

"Был разведен, также, как и я. Я могу вам дать решение суда о разводе, это был мой подарок. Мы были оба в разводе и нас ничего не связывало с нашими семьями", - поделилась нардеп.

Помимо этого, как уточнила Скороход, после смерти у Полякова была видна борозда на шее. В свою очередь нардеп уверена, что это след от удушья.

"Никто почему-то на сегодняшний момент не объясняет борозду на шее от удушья, которая у него была. я ее лично видела. И в тот день, когда я приехала в морг в Киеве. Я ее видела в Чернигове (на похоронах - Ред.). И почему-то здесь полиция нам не дает никаких объяснений каким образом и что за борозда на шее была у Антона. Рассказывать про цепочку или еще какую-то чушь можно только людям, которые не понимают ничего в этом. Я уверена, что это след от удушья", - говорит Скороход.

Скороход считает, что убийство Полякова было связано с его политической деятельностью.

Ранее мы писали о том, что Анна Скороход считает, что смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова и нардепа Антона Полякова могут быть взаимосвязаны.

Кроме этого, Скороход подтвердила информацию "Страны" о том, что нардепам от "Слуги народа" платят зарплаты в конвертах, о чем мы подробно писали еще в октябре 2019 года.