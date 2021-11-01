На сайте Верховной Рады в списках помощников нардепа Анны Скороход больше не числится Руслан Джамбулатов, который был с Антоном Поляковым в вечер его смерти.

Об этом свидетельствует данные на персональной странице Скороход.

Как уточнил источник "Страны" в МВД, Джамбулатов проходит по делу о смерти Полякова как свидетель. При этом, по словам источника, брат Руслана Джамбулатова, Рустам, раньше был помощником самого Полякова.

Источник также сообщил "Стране", что третьим в компании Полякова и Джамбулатова в тот день был друг Джамбулатова - азербайджанец Хатаи Алиев, который, по данным СБУ, находится в розыске. До рокового вечера Алиев с Поляковым не были знакомы. Именно Алиев и вызвал таксиста, чтобы тот катал по городу Полякова, которому стало плохо.

"Поляков и Алиев встретились впервые в день смерти Полякова. Джамбулатов их познакомил. Он рекомендовал своего друга Полякову как менеджера социальных сетей", - добавил источник "Страны".

По его словам, в крови Полякова нашли алкоголь, метадон и димедрол. Следствие по-прежнему рассматривает две версии случившегося: либо Поляков принял эту смесь веществ сам, либо его отравили.

Все упомянутые выше лица - и Скороход, и Джамбулатов, и Алиев, и таксист, - проходят по делу о смерти Полякова как свидетели.

Напомним, Скороход заявила в студии одного из каналов, что Полякова убили.

В МВД в ответ упрекнули ее в том, что она месяц молчала, а также сообщили, что вызывали ее на повторный допрос после заявления.