Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что объявление подозрения в государственной измене для его предшественника Петра Порошенко, отразится на ситуации внутри Украины.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами во вторник, 21 декабря.

"Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашего государства. На ситуацию внутри государства, как правило, влияют финансовые группы. Он (Порошенко – Ред.) является одной из этих финансовых групп. Они свозят людей, мы это видим...где-то кто-то хочет их поддержать, большинству людей дают такую возможность", – сказал Зеленский.

При этом Зеленский сказал, что не видит резонанса относительно таких людей как Виктор Медведчук или Петр Порошенко.

"Если это вопросы, связанные с углем, торговлей с сепаратистами, то пусть разбирается суд, правоохранительные органы. Я думаю, что поддержки этих процессов в обществе нет и понятно почему. Оно так не получится – зарабатывать на том обществе, а потом, чтобы это общество тебя поддерживало. И в 2014 году не их поддерживало общество, общество поддерживало себя...Я думаю, что люди понимают, что происходит, и мне кажется, что впоследствии люди поймут, кто есть кто", - резюмировал Зеленский.

Напомним, 20 декабря Петру Порошенко объявили о подозрении в в государственной измене и содействии терроризму. Он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что Порошенко после объявления пидозры заявил, что до нового года в Украину не вернется.