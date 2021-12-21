В тексте подозрения о государственной измене, о котором вчера объявили экс-президенту Украины и лидеру партии "Евросолидарность" Петру Порошенко, допущена ошибка.

Полный текст подозрения опубликовала "Украинская правда".

В первом абзаце на 22-ой странице подозрения написано, что буквально месяц назад, 3 ноября 2021 года, Петр Порошенко мало того, что был действующим президентом, так еще и созывал Совет национальной безопасности и обороны.

В тексте описывается, как Порошенко покупал уголь у "ЛДНР" в 2014 году и внезапно действие переносится в 2021-й. Дальше повествование снова совершает исторический скачек в прошлое, то есть в 2014 год.

Понятно, что произошедшее - опечатка и речь в подозрении идет не о 2021 году. Однако не совсем понятно, как такая ошибка могла появится в столь важном документе, как подозрение экс-президенту.

Напомним, 17 декабря Петр Порошенко спешно покинул Украину после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку. Уже 20 декабря экс-президенту объявили о подозрении в государственной измене и терроризме, таким образом он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что в ответ на подозрение Порошенко его партия выступила с официальным заявлением, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского ничтожеством.