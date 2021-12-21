Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что не одобряет бегства из страны бывшего президента Украины Петра Порошенко накануне объявления ему подозрения в госизмене и содействии терроризму.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24".

"Вы знаете немного мою историю, что я прошла через все эти политические репрессии - причем наихудшего уровня. Я бы хотела дать несколько важных советов (Петру Порошенко - Ред.). Первое, если он верит в свою правоту и если в душе, сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда ехать. Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома, проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная", - сказала Тимошенко.

"Фразы "когда вы были министром у Януковича, я сидела в тюрьме" Тимошенко не произнесла. Но в контексте читалась она вполне явно", - комментирует заявление Юлии Тимошенко Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму.

В настоящее время бывший президент находится за границей, куда срочно выехал 17 декабря после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку.