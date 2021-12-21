Входящее в корпорацию Петра Порошенко Roshen ООО "Интерстарч Украина" будет обжаловать наложенный на нее, а также на компании "Днепровский КПК" и "Интеркорн" 238-миллионный штраф. В фирме считают, что Антимонопольный комитет нарушил процедуру при наложении штрафа.

Об этом сказано в заявлении на сайте компании.

АМКУ оштрафовал группу связанных с Roshen компаний за злоупотребление положением на рынке первичной реализации крахмальной патоки и сиропов в течение 2018-2020 годов.

"Общества возмущены абсолютно безосновательными и необоснованными выводами регулятора. Мы считаем, что действия АМКУ направлены исключительно на политическое преследование бывшего конечного бенефициарного собственника обществ Порошенко Петра Алексеевича. Не случайно это решение регулятора вполне совпадает по времени с новой политически мотивированной атакой правоохранительной системы на пятого президента Украины", - сказано в заявлении.

Также в нем говорится, что АМКУ не провел никаких экономических и технологических экспертиз, неправильно определил рынок, искусственно сузил его границы и исказил положение обществ на нем. В частности, АМКУ не исследовал взаимозаменяемость патоки крахмальной кукурузной с другими видами патоки, произведенной из другого сырья (например, пшеницы), и сосредоточил свое внимание только на продукции обществ.

"По абсурдной логике комитета, если компания Apple производит телефон iPhone, то она является монополистом на рынке телефонов iPhone и не требуется анализа альтернатив", - привели аналогию в компании.

Напомним, АМКУ начал дело против группы компаний Roshen по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки больше года назад - в августе 2020-го.

Наложение штрафа совпало с объявлением Порошенко подозрения по "угольному делу", о чем подробно рассказывала "Страна".