Киево-Святошинский районный суд Киевской области закрыл уголовное дело против директора компании Roshen Вячеслава Москалевского, которого обвиняли в нанесении легких телесных повреждений в результате ДТП под Киевом. Такое решение принято 22 сентября. Суд отказался привлекать фигуранта к уголовной ответственности, объясняя это нарушением сроков досудебного расследования со стороны прокурора.

Об этом говорится в материалах уголовного дела.

Суд пришел к выводу, что при дознании прокурор грубо нарушил процессуальные сроки, поскольку обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению Москалевского в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса, был направлен в суд вне сроков досудебного расследования. А это является основанием для закрытия уголовного производства по делу.

Дело против Москалевского закрыто решением суда из-за того, что после сообщения ему о подозрении истек срок досудебного расследования, определенный процессуальным кодексом.

Прокуратура обжалует решение суда в высшей в высшей инстанции.

Напомним, на Обуховском шоссе в Киевской области 16 июля 2020 года случился конфликт главы корпорации Roshen Вячеслава Москалевского и группы спортсменов-велосипедистов. По словам велосипедистов, Москалевский за рулем авто якобы наехал на двух людей. В то же время сам президент Roshen уверял, что переехал только их велосипеды и сожалеет о случившемся.

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