Суд в Одессе приговорил двоих мужчин, укравших автомагнитолы из "Жигулей" и "Волги", к чтению стихов Тараса Шевченко и книг Марка Твена и Джека Лондона. Об этом говорится в решении Малиновского райсуда, как передает Телеграм-канал "Политика Страны".

Двое ранее несудимых мужчин проникли на территорию штрафплощадки и украли из автомобиля ВАЗ автомагнитолу, три автодинамика и рычаг коробки передач с пластиковой ручкой на сумму в 1 455 гривен 95 копеек. А затем из "Волги" - автомагнитолу.

Спустя время они вернулись на место преступления, чтобы забрать рюкзаки, где их и задержала полиция.

Суд принял во внимание, что задержанные, 23 и 19 лет, ранее не были судимы, а на преступление их подтолкнула нужда - инициатора преступления "кинули" на стройке.



В итоге их признали виновными и осудили на 3 года лишения свободы. Но освободили от этого наказания, возложив на осужденных ряд обязательств. Кроме традиционных для таких случаев мер, добавили и экзотические - прочитать "Тома Сойера" Марка Твена, "Белый клык" Джека Лондона и стих Шевченко "Минають дні, минають ночі".

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