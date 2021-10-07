В Одессе полицейские задержали мужчину, который ударил ножом в грудь туриста из Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области в четверг, 7 октября.

Инцидент произошел на рынке в Приморском районе города. Там местный житель увидел, как его знакомая продавщица обвиняет туриста в том, что он якобы украл носки. Он подошел к покупателю и вступил с ним в словесную перепалку, которая закончилась поножовщиной. Одессит достал нож и ударил им мужчину в грудь.

27-летнего пострадавшего госпитализировали. Подозреваемый в преступлении убежал и спрятался в подвале складского помещения.

В Нацполиции области проинформировали, что через несколько часов правоохранители задержали подозреваемого и изъяли орудие преступления. За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений одесситу грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В Одессе ударили ножом туриста. Источник: YouTube

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