В польском городе Тарнув произошла семейная ссора, в ходе которой был смертельно ранен ножом 7-летний мальчик из Украины.

Об этом сообщает "УкрИнформ" во вторник, 5 октября, ссылаясь на заявление официального представителя местной полиции Павла Климека.

По словам Климека, в семейной ссоре граждане Украины - 27-летний мужчина и 28-летняя женщина. С ними в квартире, которую они снимали, был семилетний ребенок. Все получили ножевые ранения, в результате ребенок умер.

Врачи пытались спасти жизнь ребенку, но он получил колотые и резаные ножевые ранения, несовместимые с жизнью. Мужчина и женщина с ножевыми ранениями попали в больницу. Полицейские ожидают разрешения врачей, чтобы их допросить.

Климек сообщил, что все указывает на то, что мужчина и женщина являются супругами, поскольку имеют одинаковую фамилию. Полиция уточняет, был ли погибший мальчик их сыном.

По словам правоохранителя, ссора началась внутри квартиры, впоследствии мужчина с ножевыми ранениями лежал возле дома, а раненая жена убежала к соседям.

Полицейский уточнил, что украинцы снимали квартиру, в которой произошла трагедия, несколько месяцев. А проживали в Польше они несколько лет.

Прокуратура начала следствие по этому делу.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше трое пьяных украинцев подожгли птицеферму, где один работал, и ограбили магазин.

Также мы информировали, что в Польше разоблачили агентство, которое нелегально трудоустраивало украинцев. Во время проверки полицией была выявлена фирма, незаконно предоставлявшая работу иностранцам, большая часть которых была из Украины.