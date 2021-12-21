В Евросоюзе (ЕС), как до этого в Великобритании и в США, отреагировали на объявленное вчера подозрение в государственной измене экс-президенту Украины лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко.

Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter Евросоюза во вторник, 21 декабря.

"Евросоюз наблюдает за ситуацией по поводу сообщения подозрения бывшему президенту Порошенко. Главными составляющими верховенства права являются надлежащая процедура, независимость, беспристрастность правосудия, справедливость, прозрачность судебного процесса. Учитывая это, ЕС будет отслеживать развитие событий", - говорится в сообщении ЕС.

В Евросоюзе будут наблюдать за ситуацией по делу Петра Порошенко. Источник: Twitter/Евросоюз

Напомним, 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым подозреваемым по "угольному делу".

"Страна" сообщала, что Петр Порошенко после объявления подозрения заявил, что до нового года в Украину не вернется.

Также мы писали, что в официальном заявлении партии "Европейская солидарность" по факту объявления подозрения лидеру партии экс-президенту Украины Петру Порошенко, президента Владимира Зеленского назвали "ничтожеством".

Кроме того, "Страна" информировала, что Зеленский прокомментировал выписанное Петру Порошенко подозрение в госизмене.