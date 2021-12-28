Последнее в этом году заседание Совета национальной безопасности и обороны перенесли со среды, 29 декабря, на четверг, 30 декабря. Причиной этого называют расширение списка вопросов, которые будут рассматривать.

"В связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, которые вносятся в повестку заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский решил созвать заседание СНБО под Новый год после доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Повестка дня заседания на данный момент неизвестна.

Как сообщалось, адвокат Петра Порошенко Илья Новиков сообщил о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время может ввести санкции против экс-президента нашей страны, которого обвиняют в госизмене.

В понедельник, 20 декабря, Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

При этом накануне, 17 декабря, Петр Порошенко уехал из Украины и не собирается возвращаться до Нового года.