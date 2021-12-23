На прошедшем неделю назад саммите Восточного партнерства в Брюсселе подняли вопрос внесудебной расправы над оппозиционными СМИ в Украине и потребовали от Владимира Зеленского отменить беспредельные санкции СНБО, которыми заблокировали ряд медиа, включая "Страну".

Вопрос о неприемлемости санкций против СМИ стал одним из пунктов предложений, выдвинутых европейскими лидерами на прошедших в режиме строгой конфиденциальности переговорах с украинской стороной на разных уровнях об отношениях с Россией и о внутренней ситуации в Украине.

"Это были переговоры о деэскалации напряженности вокруг Украины и России, а также обмен мнениями по вопросам внутренней украинской политики и ситуации с правами человека в стране. Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию. В частности, там был пункт о том, что санкции СНБО против оппозиционных СМИ, включая санкции против "Страны" и трех оппозиционных телеканалов закрытых еще в феврале 2021 года, несправедливы и их нужно отменить. Санкции против оппозиционных СМИ, как считают лидеры ряда европейских стран, только еще больше усугубляют ситуацию и усиливают раскол в Украине. Также в предложениях говорилось о том, что нужно освободить из-под домашнего ареста Виктора Медведчука. По мнению европейцев эти меры помогут снять напряженность в отношениях с Россией, а также внутри Украины. Предложения публично не озвучивались и были переданы украинской стороне в конфиденциальном порядке", - рассказал "Стране" источник в дипломатических кругах, имевший отношение к переговорам.

Напомним, что в Брюсселе на саммите Восточного партнерства Зеленский впервые встретился с новым канцлером Германии Олафом Шольцем, а также провел переговоры с Макроном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Обсуждали Минские соглашения, ситуацию на Донбассе и отношения с Россией.