Зеленский созвал заседание СНБО за два дня до Нового года
После доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова президент Владимир Зеленский созвал на среду, 29 декабря, заседание СНБО.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.
"Сегодня, 24 декабря 2021, после доклада Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов Президенту Украины Владимиру Зеленскому Глава государства принял решение о проведении в среду, 29 декабря 2021 года, заседания СНБО Украины", - говорится в публикации.
Повестка дня заседания на данный момент неизвестна.
Кроме этого, грядущее заседание состоится в среду, а не традиционную пятницу.
Напомним, ранее мы писали, что вдвокат Петра Порошенко Илья Новиков сообщил о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время может ввести санкции против экс-президента нашей страны, которого обвиняют в госизмене.
В понедельник, 20 декабря, Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом, он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.
При этом накануне, 17 декабря, Петр Порошенко уехал из Украины и не собирается возвращаться до Нового года.