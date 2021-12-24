Впервые за долгое время Зеленский созвал заседание СНБО, которое состоится 29 декабря. Фото: president.gov.ua

После доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова президент Владимир Зеленский созвал на среду, 29 декабря, заседание СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook. 

"Сегодня, 24 декабря 2021, после доклада Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов Президенту Украины Владимиру Зеленскому Глава государства принял решение о проведении в среду, 29 декабря 2021 года, заседания СНБО Украины", - говорится в публикации. 

Повестка дня заседания на данный момент неизвестна.

Кроме этого, грядущее заседание состоится в среду, а не традиционную пятницу. 

Напомним, ранее мы писали, что вдвокат Петра Порошенко Илья Новиков сообщил о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время может ввести санкции против экс-президента нашей страны, которого обвиняют в госизмене.

В понедельник, 20 декабря, Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Таким образом,  он стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука.

При этом накануне, 17 декабря, Петр Порошенко уехал из Украины и не собирается возвращаться до Нового года.

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