Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская сторона должна получить компенсацию за отказ от ядерного статуса в рамках Будапештского меморандума.

Об этом Данилов сообщил в эфире "Апостроф TV" от 18 декабря.

"В 1994 году, когда нас, я извиняюсь, обманули, когда боеголовки ядерные забрали, передали куда? США договорились, что их забирает Российская Федерация. РФ забрала себе эти ядерные компоненты и сегодня шантажирует весь мир, в том числе и США. Мы должны за это получить компенсацию. Никакой денежной компенсации адекватной за это для нашей страны не было. И нам сегодня нужна помощь именно в оружии защиты. Будет она нам предоставлена или нет? Будем смотреть, как это будет происходить", – рассказал он.

Напомним, ранее мы писали, что Украина призывает Соединенные Штаты увеличить военную помощь Вооруженным силам из-за угрозы нового нападения РФ. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны Patriot. Тем временем у Байдена все еще взвешивают, стоит ли присылать Киеву дополнительное вооружение после поставок в последние несколько месяцев ракет Javelin, патрульных катеров Island и другого.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наша страна хотела бы получить от западных партнеров не только оборонительное, а и наступательное оружие.

В то же время еще в конце ноября президент РФ Владимир Путин назвал "красными линиями" появление в Украине ударных ракетных комплексов.