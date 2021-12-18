Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО.

Об этом он сообщил в интервью RT Arabic.

По словам Макея, Североатлантический альянс очень близко приблизился к границам Беларуси, при этом военная активность блока и число его военных сильно выросло.

"То, о чем заявил президент Лукашенко, о том, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Белоруссии ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", — сказал Макей.

Напомним, ранее появление на белорусской территории ядерного оружия России допустил и сам президент Беларуси Александр Лукашенко.

Громкое заявление президента Беларуси прокомментировали в МИД РФ. Глава ведомства Сергей Лавров назвал его "серьезным предостережением Западу".

"Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад", - сказал Сергей Лавров.