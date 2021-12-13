Александр Лукашенко заявил, что союз Беларуси и России будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Европейский союз.

Об этом сообщает издание "БелТА" со ссылкой на интервью президента Беларуси Александр Лукашенко турецкой телерадиокомпании TRT.

"Этот союз будет более продвинутым и более стабильным, чем ЕС. Во-первых, потому, что мы учтем все ошибки Европейского союза, чтобы их не повторять. А положительный опыт, который полезен для нас, будем использовать. Во-вторых, мы ведь вышли из единого государства - из Советского Союза. И мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится. Поэтому это будет более мощный, продуманный и продвинутый союз", - заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко добавил, что процесс интеграции двух государств будет поступательным и не привязанным к каким-либо срокам, временным параметрам.

"Мы не ставим перед собой никаких сроков - 2025, 2030 или какой-то там год. Мы будем идти шаг за шагом, решая проблемы", - сказал президент Беларуси.

Ранее "Страна" сообщала, что президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об углублении интеграции между двумя странами. Он включает в себя 28 союзных отраслевых программ.

Также мы писали, что в Минске при участии Путина и Лукашенко состоялся первый Госсовет Союзного государства.