Громкое заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о возможности размещения на территории страны ядерного оружия России прокомментировали в МИД РФ. Глава ведомства Сергей Лавров назвал его "серьезным предостережением Западу".

Об этом со ссылкой на Лаврова пишет ТАСС.

"Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад", - сказал Сергей Лавров.

Лавров упомянул в этом контексте слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который говорил о том, что если новое правительство Германии не хочет, чтобы на территории страны располагалась ядерное оружие НАТО, то Альянс передвинет его в более восточные страны.

"Господин Столтенберг тогда сказал, что если Германия не хочет, то НАТО тогда на Восток передвинет ядерное оружие, то есть в бывшие страны социалистической демократии, так сказать. Что еще надо объяснять нашим западным коллегам, чтобы подобного рода безрассудство остановилось?" - заявил Лавров.

По его словам, Лукашенко отреагировал именно на подобные заявления, которые "абсолютно безответственные и преследует цель спровоцировать горячий конфликт".

Напомним, ранее Лукашенко не исключил ядерную войну между Россией и НАТО из-за Беларуси.

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