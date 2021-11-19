Для оснащения своих стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и разрабатываемых B-21 Raider, а также американских и других натовских истребителей-бомбардировщиков в Европе Соединенные Штаты Америки планируют произвести не менее 480 новых ядерных авиабомб B61-12 д.

Об этом со ссылкой на данные Федерации американских ученых (FAS) сообщает "Интерфакс-Украина".

Ученые заявляют, что уже в 2022 году большую часть этих ядерных боеприпасов можно будет размещать на континентальной части США. Кроме того, в 2023-2024 годах Штаты планируют начать размещение новых авиабомб на складах-авиабазах в Европе.

По данным Национального управления по ядерной безопасности США, которое отвечает за ядерный арсенал страны, разработка новой тактической ядерной авиабомбы B61-12 уже подошла к концу, и в скором времени начнется ее серийное производство.

Новые авиабомбы поступят на замену устаревшим вариантам (В61-3 и В61-4) на американские склады на континентальной части Штатов и в Европе.

Сообщается, что в подземных складах на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции, которые находятся под контролем американских военных, будут размещены авиабомбы B61-12 (с мощностью 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн).

FAS заявляет, что на сегодняшний день у военных США есть от 100 до 150 ядерных авиабомб для применения тактической авиацией. Они предназначены для оснащения тактических истребителей-бомбардировщиков F-35А, F-15E и F-16C/D, F/A-18 и Tornado ВВС США и других стран-членов НАТО.

Преимущество новой авиабомбы над старой заключается в хвостовом оперении. Оно делает бомбу управляемой и более точной, это позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать с самолёта, который находится на большой высоте, после чего бомба автономно перемещается в сторону цели, преодолевая многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Государственный департамент США 5 октября опубликовал данные о количестве ядерных боеголовок в американском арсенале.

Кроме того, стало известно, что сейчас в составе стратегических и тактических сил США есть 12 типов ядерных боеприпасов, которые различаются по мощности и системам доставки.