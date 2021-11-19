Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Берлин откажется разместить ядерное оружие, то оно может быть размещено в Восточной Европе. В МИД РФ такие заявления расценили, как то, что для Альянса Основополагающего акта об отношениях с Россией больше нет.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Германия, конечно, может самостоятельно решать, будет ли размещено ядерное оружие в дальнейшем на ее территории, но альтернатива этому - размещение ядерного оружия в других европейских странах, в том числе, восточнее Германии", - цитирует swissinfo Столтенберга.

В ответ в МИД России сообщили, что заявления НАТО о возможном размещении ядерного оружия восточнее Германии означают, что для Альянса Основополагающего акта об отношениях с Россией больше нет.

Стоит отметить, что США планирует произвести не менее 480 новых тактических ядерных авиабомб B61-12.

Их будут размещать на стратегических стелс-бомбардировщиках США B-2 Spirit и разрабатываемых B-21 Raider, а также на истребителях-бомбардировщиков НАТО в Европе, сообщает Федерация американских ученых.

Напомним, сейчас в составе стратегических и тактических сил США есть 12 типов ядерных боеприпасов.