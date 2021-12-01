Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее допустил размещение у себя российского ядерного оружия, заявил, что готов остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу.

Об этом он сказал в интервью "РИА Новости".

"Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы. О чем вы говорите?", - сказал Лукашенко.

На вопрос, серьезно ли сказал вышеизложенное президент Беларуси, Лукашенко заявил: "Конечно, серьезно".

"Поляки решили закрыть границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наши интересы в России, Китае и на Востоке больше всего.

А если я закрою, что будет тогда с этим потоком, который в основном в Россию, Китай и прочие (страны - Ред.) идет через нас (Беларусь - Ред.). Ведь у России с Украиной там граница закрыта. То есть, они через Украину не пройдут. Через Прибалтику - там дорог нет.

Поэтому, прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои эти куриные взять в руки, как в народе говорят, и подумать, что ты бряцаешь.

Закрыть границу, ну закрой, кому ты в ущерб это сделаешь - сам себе. А потом ты закроешь, так вот, как вы сказали, а тогда вы подумайте, как вы энегроносители будете покупать в России", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко дал интервью о мигрантах, санкциях и союзе с Путиным. Мы анализировали главные тезисы.

Также писали, что в ноябре Лукашенко уже комментировал угрозы поляков закрыть границу.