Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на решение Польши закрыть железнодорожное сообщение в пункте пропуска "Кузница" из-за миграционного кризиса, а также на угрозы закрыть всю границу.

Об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко в таком случае "диким польским политикам" нужно будет думать как обеспечивать транзит грузов из Китая, России и других стран.

"Закроют - пожалуйста. Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят", - сказал Лукашенко.

Напомним, Польша намерена приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска "Кузница". Соответсвующее официальное письмо получил госпогранкомитет Республики Беларусь от польской стороны.

Также сообщалось, что 8 ноября Польша заявляла о намерении закрыть пункт пропуска "Кузница" на границе с Беларусью, где на тот момент скопились тысячи мигрантов. Однако позже Беларусь убрала мигрантов с этой части границы с Польшей. Большую часть беженцев поместили в логистическом центре, а некоторых отправили домой.

Ранее мы писали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил полное закрытие границ с Беларусью.