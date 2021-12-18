Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в настоящее время нет планов размещать на украинской территории военный контингент каких-либо стран.

Об этом чиновник рассказал в интервью "Апостроф-ТВ".

"На сегодня есть представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран, которые ведут обучение наших военных. Такие военные есть, они постоянно находятся на территории нашей страны, они на наших полигонах учат наших парней и девушек, как защищать нашу страну, и мы им за это благодарны", - сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, сейчас намерений разместить иностранных военных в большом количестве на территории Украины нет.

"Если речь идёт о большом военном контингенте, то я тут сказать не могу, каждая страна будет определяться самостоятельно. На сегодня информации о том, что они готовы собственной жизнью защищать Украину, нет. Более того, я не думаю, что это их обязанность", - считает Данилов.

Алексей Данилов рассказал, будет ли размещен военный контингент стран НАТО в Украине. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что Канада ответила отказом на просьбу министра обороны Украины Резникова разместить своих военных инструкторов около линии фронта. Новый начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйри заявил, что Канада не будет увеличивать военный контингент в Украине, чтобы не раздражать Россию.

Также мы писали, что согласно данным украинской разведки, Россия планирует увеличить военное присутствие на границах с Украиной уже будущей зимой. Сейчас вокруг украинской границы и на неподконтрольной части Донбасса дислоцируется около 90 тысяч солдат РФ.