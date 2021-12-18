Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что наша страна хотела бы получить от западных партнеров не только оборонительное, а и наступательное оружие. Об этом он рассказал на брифинге по итогам переговоров с датской коллегой Трине Брамсен, передает пресс-служба украинского ведомства.

"Если правительство Дании займет жесткую позицию и станет контактировать с партнерами, в том числе из стран альянса и ЕС, и будет реальная помощь вооружением, технологиями для Украины, то это остановит агрессора (таковым в Киеве считают Россию) и он не пойдет в наступление. Вооружением, имею в виду, не только защитного характера, но и наступательного", - сказал он.

Также Резников уточнил, что на Москву нужно оказывать экономическое и политическое давление путем санкций.

"Защищаться мы будем сами, но помогите нам. Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот", - добавил министр.

Напомним, западные СМИ продолжают уже второй месяц подряд писать, что российские власти стягивают войска к границе с Украиной. Недавно с очередной публикацией на эту тему выступило CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

Между тем в Белом доме полагают, что Россия еще не решила, какие дальнейшие шаги предпринимать в отношении Украины.